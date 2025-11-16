Stankovic Serbia altro grande traguardo per il figlio d’arte | arriva la prima rete con la maglia della nazionale

Inter News 24 Stankovic Serbia: una stagione da incorniciare, che sta invitando i nerazzurri ad esercitare la recompra per riportarlo a Milano. Il giovane centrocampista Aleksandar Stankovic, classe 2005, continua a brillare con il suo percorso in crescita. Attualmente in forza al Bruges, ma con l’ Inter che detiene una clausola di recompra, il talento serbo ha trovato la sua prima rete con la nazionale serba. Questo gol, segnato alla quarta partita con la sua selezione, è arrivato durante la qualificazione ai Mondiali 2026 contro la Lettonia. Stankovic ha siglato il gol che ha permesso alla Serbia di completare la rimonta e vincere 2-1. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stankovic Serbia, altro grande traguardo per il figlio d’arte: arriva la prima rete con la maglia della nazionale

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Avramov: "Spero che l'Inter del mio amico #Kolarov vinca lo Scudetto. Stankovic jr. bene con la Serbia" Vai su X

Ci vuole coraggio a fare arrabbiare un serbo con la barba lunga di nome Dejan Stankovic. Eppure in Russia ci sono riusciti e l'ex giocatore dell'Inter, emulando le gesta di Spalletti, ha prima cercato di mantenere la calma, rispondendo stizzito in inglese, ma po - facebook.com Vai su Facebook

Magic moment per Stankovic, arriva anche il primo gol con la Serbia. E l’Inter… - Stankovic nel giro di pochi mesi è diventato un punto fermo del Bruges e ha esordito in Nazionale. Come scrive msn.com

Stankovic, Inter verso la recompra per due motivi. Ma c’è un terzo clamoroso scenario - Il giovane centrocampista volato in Belgio in estate potrebbe tornare a Milano tra pochi mesi dopo il grande exploit Stankovic ... Scrive msn.com

Stankovic jr, c'è l'Inter nel futuro? Il progetto nerazzurro e la richiesta di Chivu - La frase che Piero Chiambretti rese celebre durante il Sanremo 2011 potrebbe tornare buona per descrivere quanto accadrà all’ Inter in futuro - Si legge su tuttosport.com