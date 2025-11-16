Squadra volante di Trieste sotto organico fondamentale collaborazione con la polizia slovena

Il Sindacato autonomo polizia (Sap) di Trieste esprime la propria più sincera vicinanza e augura una pronta guarigione al collega della polizia slovena rimasto ferito durante l'intervento che ha portato all'arresto di un passeur, con a bordo una famiglia di immigrati irregolari afgani, dopo un. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

