Sport in tv oggi | programma e orari di tutti gli appuntamenti torna in campo la Nazionale!

Giornata ricca di emozioni per lo sport: di seguito l’intero programma per questa domenica 16 novembre con gli orari e dove vedere gli eventi. Si prospetta una domenica carica di emozioni e divertimento per gli amanti dello sport. Il mondo del tennis è pronto a riprendersi la scena con le ATP Finals, spazio anche per le qualificazioni ai Mondiali di calcio, la Serie A femminile e la MotoGP. A dare spettacolo sarà anche la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Sei gli azzurri che verrano chiamati in causa per la prima manche dello slalom speciale maschile. In questa domenica carica di sport, si chiuderà la stagione di MotoGP: il Motomondiale terminerà con la gara di Valencia. 🔗 Leggi su Sportface.it