Spettatori Inter Milan derby da tutto esaurito a San Siro | si viaggia verso il record d’incasso! Spunta l’indiscrezione sulle coreografie delle due curve

Inter News 24 Spettatori Inter Milan, derby da tutto esaurito a San Siro: si viaggia verso il record d’incasso! L’indiscrezione sulle due coreografie. L’Inter si prepara ad un nuovo, potenziale record di incassi. Il derby della prossima settimana contro il Milan, in programma domenica 23 novembre, non è solo una sfida cruciale per le primissime posizioni della classifica, ma si avvia a diventare la partita con il maggior introito nella storia della Serie A. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’entusiasmo per la sfida al vertice spingerà San Siro verso il “tutto esaurito”, con l’obiettivo di superare il primato stabilito poco più di un anno fa, proprio in un’altra stracittadina. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Spettatori Inter Milan, derby da tutto esaurito a San Siro: si viaggia verso il record d’incasso! Spunta l’indiscrezione sulle coreografie delle due curve

