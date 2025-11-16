Spalletti Sinner l’abbraccio dopo la vittoria alle ATP Finals 2025 | il tecnico della Juve omaggia così il fenomeno del tennis – VIDEO

Juventusnews24.com | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti Sinner, il tecnico della Juventus era all’Inalpi Arena per la finale: dopo il trionfo, ha incontrato e abbracciato Jannik facendogli i complimenti. Il trionfo storico di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino ha avuto uno spettatore d’eccezione, che non ha mancato di celebrare il campione azzurro.  Luciano Spalletti, allenatore della  Juventus, era presente all’ Inalpi Arena  per assistere alla finale, vinta dall’altoatesino per  7-6,  7-5  contro il rivale  Carlos Alcaraz. Il tecnico bianconero, che aveva già dichiarato il suo tifo (“Jannik mi intriga di più, io sono per lui”), ha voluto omaggiare personalmente il tennista al termine della partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti sinner l8217abbraccio dopo la vittoria alle atp finals 2025 il tecnico della juve omaggia cos236 il fenomeno del tennis 8211 video

© Juventusnews24.com - Spalletti Sinner, l’abbraccio dopo la vittoria alle ATP Finals 2025: il tecnico della Juve omaggia così il fenomeno del tennis – VIDEO

Approfondisci con queste news

Spalletti e la battuta in diretta tv dopo la vittoria della Juve: "Son già cotto come un fegatello" - Spalletti: "Spero di instaurare rapporti con i giocatori, in Nazionale non mi è riuscito moltissimo" Spalletti ha poi aggiunto: "Abbiamo fatto bene per una buona parte del primo tempo. Riporta corrieredellosport.it

Totti spiazzante su Spalletti dopo lo spot insieme: “Non ci siamo mai chiariti davvero” - L'ex campione della Roma e il tecnico, accostato nelle ultime ore alla panchina della Juventus, si sono ritrovati ... Scrive fanpage.it

Spalletti senza filtri in conferenza dopo la prima vittoria con la Juve: “Ho rotto i cogl**ni a tutti” - ha fatto bene ad ammonirmi perché ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Sinner L8217abbraccio Dopo