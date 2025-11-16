Spalletti Juventus Panatta svela il retroscena | Ieri sono andato a cena con lui e mi ha detto che… La rivelazione dell’allenatore

Spalletti Juventus, Panatta svela la passione del tecnico per il tennis: «Abbiamo parlato di tennis e non di calcio, Sinner lo stima moltissimo». Le ATP Finals di Torino hanno regalato non solo grande spettacolo, ma anche aneddoti curiosi che legano il mondo del tennis a quello del calcio. Durante la telecronaca Rai della finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, l’ex campione azzurro Adriano Panatta ha condiviso un retroscena che riguarda direttamente il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, presente all’ Inalpi Arena per assistere all’evento. Spalletti alle ATP Finals: «Ogni partita di Sinner è un pezzo di storia del tennis moderno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti Juventus, Panatta svela il retroscena: «Ieri sono andato a cena con lui e mi ha detto che…». La rivelazione dell’allenatore

Scopri altri approfondimenti

Massimo #Carrera a OggiSport: “ #Spalletti allenatore giusto per la #Juventus; mentre in società mancano delle figure che sappiano cosa vuol dire senso di appartenenza. #Chiellini? Non so esattamente di cosa si occupi all’interno della #Juve…” Vai su X

Juventus, Spalletti concede un po' di riposo: quando riprendono gli allenamenti - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti e il retroscena di Panatta: 'Ieri a cena con lui, ecco cosa mi ha detto' - Panatta ha poi ricordato un retroscena della gioventù del tecnico bianconero: «Da giovane giocava nel Viareggio e veniva a vedere gli allenamenti miei e di Bertolucci. Scrive ilbianconero.com

Spalletti alla Juve, Marino svela tutto: “È motivatissimo” – ESCLUSIVO - Pierpaolo Marino conosce molto bene Luciano Spalletti: i due hanno lavorato insieme all’Udinese e, in questi anni, sono rimasti in stretto contatto. Segnala calciomercato.it

Spalletti mette i calciatori della Juventus spalle al muro: cos’è successo nello spogliatoio dopo il derby - derby contro il Torino, Luciano Spalletti mette alle strette i giocatori della Juventus: "Chi non si sente da Juve lo dica" ... Segnala fanpage.it