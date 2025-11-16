Sorpresa Palmense Settempeda passo falso
Settempeda 1 Palmense 2 SETTEMPEDA: Marchegiani, Quadrini, Montanari, Pagliari (38’ st Meschini), Dutto, Zappasodi (14’ st Brandi), Rango (5’ Bernabei, 14’ st Dolciotti), Borgiani (14’ st Ammora), Compagnucci, Perez, Tulli. All. Giacconi. PALMENSE: Tiberi, Cappella, Gregonelli (32’ st Crosta), Haxhiu, Silenzi, Aliffi, De Carolis (25’ st Mancini), Fuglini, Zira (36’ st Sacchini), Cuccù (40’ st Basili), Nazziconi (47’ st Urbani). All. Nocera. Arbitro: Del Piccolo di Pesaro. Reti: 46’ e 18’ st Cuccù, 21’ st Quadrini. Seconda sconfitta di fila per la Settempeda, e secondo ko casalingo della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
