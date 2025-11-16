Sogno destino e passione | a Napoli la XIX edizione delle Connessioni Inattese
Sabato 22 novembre 2025, dalle 9.00 alle 13.30, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli ospita la XIX edizione del Convegno “Le Connessioni Inattese”, organizzato dall’Associazione Culturale ALTANUR. Un appuntamento che affonda le radici nel 1997, nato per promuovere un dialogo trasversale tra saperi spesso frammentati, riportandoli a un terreno comune di confronto e contaminazione. Sguardi incrociati su sogno, destino e passione. A guidare i lavori saranno Giuseppe Germano, docente di Letteratura latina medievale e umanistica all’Università Federico II e vicepresidente ALTANUR, insieme a Roberto Germano, fisico e presidente dell’associazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
