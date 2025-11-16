Slalom maschile di Levi vinatzer guida l’Italia nella gara di sci alpino in diretta streaming

lo slalom maschile di Levi: un torneo ricco di sfide e favoriti. Il primo slalom maschile della stagione di Coppa del Mondo si svolge sulle piste di Levi, inaugurando una serie di gare caratterizzate da grande incertezza e competitività. Dopo il successo spettacolare di Mikaela Shiffrin in campo femminile, l’attenzione si concentra sugli atleti uomini, dove ancora una volta le previsioni risultano aperte e numerosi sono i favoriti pronti a brillare tra i pali stretti. i principali protagonisti e favoriti del torneo. Il nome più caldamente pronosticato è quello di Clement Noel, già vincitore in passato su questa stessa pista e considerato uno dei massimi talenti nel circuito dello slalom. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Slalom maschile di Levi vinatzer guida l’Italia nella gara di sci alpino in diretta streaming

