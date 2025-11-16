Slalom maschile di Levi vinatzer guida l’Italia nella gara di sci alpino in diretta streaming
lo slalom maschile di Levi: un torneo ricco di sfide e favoriti. Il primo slalom maschile della stagione di Coppa del Mondo si svolge sulle piste di Levi, inaugurando una serie di gare caratterizzate da grande incertezza e competitività. Dopo il successo spettacolare di Mikaela Shiffrin in campo femminile, l’attenzione si concentra sugli atleti uomini, dove ancora una volta le previsioni risultano aperte e numerosi sono i favoriti pronti a brillare tra i pali stretti. i principali protagonisti e favoriti del torneo. Il nome più caldamente pronosticato è quello di Clement Noel, già vincitore in passato su questa stessa pista e considerato uno dei massimi talenti nel circuito dello slalom. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
A Levi è tempo di super sfida tra Noel, Meillard, norge e... quanti altri? 1^ manche alle 10.00, Vinatzer parte con il 18 - Primo slalom della Coppa del Mondo maschile, tracciatura croata per la manche inaugurale con l'iridato Loic Meillard pettorale 1 prima di McGrath e Haugan, mentre Noel ... neveitalia.it scrive
Diretta slalom maschile Levi/ Streaming video Rai: debuttano i pali stretti (CdM sci, oggi 16 novembre 2025) - Diretta slalom maschile Levi streaming video Rai, oggi domenica 16 novembre 2025: orario e risultato live della gara per la Coppa del Mondo di sci. Segnala ilsussidiario.net