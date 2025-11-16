Sivakov e i rimpianti | Penalizzato dalla gestione dello stress la specialità di Pogacar

Roma, 16 novembre 2025 - Nella UAE Team Emirates-XRG dei record si parla sempre dei soliti noti, su tutti Tadej Pogacar, Isaac Del Toro e Juan Ayuso (che l'anno prossimo passerà alla Lidl-Trek ), ma troppo poco dei gregari, che poi altrove sarebbero a loro volta dei capitani: tra essi c'è Pavel Sivakov, che quest'anno si è tolto la soddisfazione di vincere la Vuelta a Andalucia 2025. Le dichiarazioni di Sivakov. Forse un po' poco per un corridore che a inizio carriera prometteva ben altro: lo sa bene lo stesso classe '97, nato a San Donà di Piave ma russo di origine e francese di nazionalità a partire dal 2017 (a livello sportivo dal 2022 ) grazie ai tanti anni vissuti nell' Alta Garonna, intercettato dai microfoni di Cycling News. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sivakov e i rimpianti: "Penalizzato dalla gestione dello stress, la specialità di Pogacar"

