Sani e ricchi di proprietà benefiche per il nostro corpo, ecco i broccoli: la verdura autunnale più diffusa e consumata nel mondo. Con quella loro singolare conformazione, che ricorda un piccolo alberello, i broccoli sono un compendio importante di nutrienti essenziali fondamentali per il buon funzionamento dell'organismo. Non solo sostengono e rinforzano il sistema immunitario, contro i malanni di stagione, ma sono ricchi di fibre utili per una valida digestione e una perfetta depurazione intestinale. Il loro è un contributo necessario per migliorare la salute di chi li consuma. Ecco perché è importante inserirli nella dieta cucinandoli nel modo giusto, per non perdere le proprietà nutritive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sistema immunitario, rinforzalo con l'aiuto dei broccoli