Sinner | Vittoria più bella di un anno fa Alcaraz n1? Se non posso esserlo io

Gazzetta.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azzurro due volte campione alle Atp Finals: "Fantastico finire in Italia. Grazia ai tifosi, qui a Torino un tifo da stadio di calcio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

