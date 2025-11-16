Sinner | Vittoria più bella di un anno fa Alcaraz n1? Se non posso esserlo io
L'azzurro due volte campione alle Atp Finals: "Fantastico finire in Italia. Grazia ai tifosi, qui a Torino un tifo da stadio di calcio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
FENOMENO, FENOMENI. Che partita! E che vittoria per Jannik. I due lob di Sinner nel tie break del primo set, sul 4-3 e poi sul 5-4, andrebbero esposti al Louvre. Capolavori inauditi. Il coraggio incosciente e al contempo lucidissimo con cui Jannik ha annullato
Laila Hasanovic festeggia la vittoria di Jannik Sinner contro De Minaur. Foto Marco Alpozzi/LaPresse #sinner #laila #atpfinals #lapresse
Sinner: "Vittoria più bella di un anno fa. Alcaraz n.1? Se non posso esserlo io..." - L'azzurro due volte campione alle Atp Finals: "Fantastico finire in Italia.
Sinner in finale al Six Kings Slam: Djokovic superato in due set - , è bello avere un campione come lui che compete ancora con questa fame di vittorie.
Sinner: "Bella partita con Musetti, orgogliosi di essere italiani" - Prima della partita, Sinner e Musetti si sono allenati in due campi adiacenti fra gli applausi del pubblico presente.