Sinner vince le Atp Finals di Torino in finale contro Alcaraz 7-6 7-5 secondo successo di fila il VIDEO del match point

16 nov 2025

Secondo successo di fila per Jannik, che veniva da nove vittorie consecutive a Torino Jannik Sinner vince le Atp Finals di Torino in finale contro Carlos Alcaraz. Il campione altoatesino ha battuto il numero uno al mondo spagnolo in due set, 7-6, 7-5. Secondo successo di fila per Jannik, che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

