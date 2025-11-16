Sinner vince le Atp Finals 2025 | il bis contro Alcaraz a Torino vale più di 5 milioni di dollari

Domenica 16 novembre 2025. Oggi per Jannik Sinner e per Torino è stato "Il giorno dei giorni". Il fuoriclasse del tennis italiano ha conquistato la vittoria nelle Nitto Atp Finals per la seconda volta in carriera, confermandosi 'il Maestro', titolo che aveva conquistato lo scorso anno con la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Tennis, Sinner vince le Atp Finals. Per il secondo anno consecutivo Jannik #Sinner vince le #Atp #Finals. Sconfitto, nella finale di Torino, Carlos Alcaraz al termine di un match equilibrato e che il tennista azzurro chiude 7-6/7-5.

7-6, 7-5 in due ore e 14 minuti di gioco. Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz in due set e vince le Atp Finals per la seconda volta consecutiva (la terza finale in tre anni). L'azzurro ha giocato una partita strepitosa, di altissimo livello, contro un Alcaraz che ha com

Sinner da impazzire, batte Alcaraz in 2 set e conquista le Atp Finals. Meloni: "Orgogliosi di te" - Jannik vince le ATP Finals di Torino battendo in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-