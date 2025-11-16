Sinner vince le Atp Finals 2025 | il bis contro Alcaraz a Torino vale più di 5 milioni di dollari

Trentotoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 16 novembre 2025. Oggi per Jannik Sinner e per Torino è stato "Il giorno dei giorni". Il fuoriclasse del tennis italiano ha conquistato la vittoria nelle Nitto Atp Finals per la seconda volta in carriera, confermandosi 'il Maestro', titolo che aveva conquistato lo scorso anno con la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

