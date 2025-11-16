Sinner vince le Atp Finals 2025 battuto Alcaraz | il bis a Torino vale più di 5 milioni di dollari
Domenica 16 novembre 2025. Oggi per Jannik Sinner e per Torino è stato "Il giorno dei giorni". Il fuoriclasse del tennis italiano ha conquistato la vittoria nelle Nitto Atp Finals per la seconda volta in carriera, confermandosi 'il Maestro', titolo che aveva conquistato lo scorso anno con la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
#ATPFinals A Torino Jannik #Sinner vince per il secondo anno consecutivo il titolo. L’azzurro ha battuto #Alcaraz nella finale per 7(7)-6(4), 7-5 Foto Ansa - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA #ATPFinals, Jannik #Sinner vince il primo set per 7-5 contro Alex #deMinaur ed è avanti di un break #NittoATPFinals #Turin2025 #15novembre Palasport Olimpico di Torino Guarda la diretta streaming qui rainews.it/maratona/2025/… Vai su X
Sinner da urlo, Alcaraz sconfitto in due set 7-6 7-5: Jannik è di nuovo il padrone delle Atp Finals - Jannik Sinner stacca il pass per la finale delle Atp Finals di Torino e aggiunge un altro tassello alla sua splendida stagione. Si legge su ilmessaggero.it
Sinner da impazzire, batte Alcaraz in 2 set e conquista le Atp Finals. Meloni: "Orgogliosi di te" - Jannik vince le ATP Finals di Torino battendo in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7- Segnala iltempo.it
Sinner-Alcaraz la finale delle Atp Finals di Torino, diretta: 7-6, 7-5 Jannik vince in due set lottati - L'altoatesino si conferma campione all'Inalpi Arena in due ore e 15 minuti: «Finire la stagione così è fantastico» ... Lo riporta corriere.it