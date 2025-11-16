Sinner unico | piega Alcaraz in due set e si dimostra numero uno
Non importa se il ranking dice che Alcaraz è il numero uno e Sinner il numero due: stasera Jannik ha dimostrato di essere il numero uno del mondo, almeno su superficie indoor. Un trionfo epocale, perché arriva contro il rivale dei rivali, Carlos Alcaraz, dopo una stagione che ha visto i due fenomeni dominare il tennis mondiale. L’Italia del tennis si gode un momento storico: non avevamo mai avuto un giocatore capace di vincere quattro Slam, un campione delle Finals due volte consecutivamente, un numero uno del mondo. Ora invece abbiamo Sinner. La finale, la sesta sfida stagionale tra i due dopo il 2-1 a favore di Alcaraz negli Slam e il bilancio complessivo nettamente favorevole allo spagnolo (10-5), ha mantenuto le aspettative. 🔗 Leggi su Panorama.it
