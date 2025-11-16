Sinner trionfa e Laila… lo abbraccia | la festa di Jannik dopo la vittoria delle Atp Finals

(Adnkronos) – Jannik Sinner domina a Torino e vince le Atp Finals per il secondo anno consecutivo. Il fuoriclasse azzurro ha conquistato il Torneo dei maestri come fatto l'anno scorso, al termine di una battaglia di due ore e 15 minuti contro Carlos Alcaraz. Jannik ha chiuso 7-6 7-5, mettendo in cassaforte la sfida al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

