Sinner trionfa agli Atp Finals Alcaraz ko in due set
AGI - Il trio Il Volo canta l'inno di Mameli prima dell'inizio della finale alle Atp Finals di Torino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il pubblico tutto in piedi in rigoroso silenzio ad ascoltare. Al termine un lungo applauso. Pochi minuti dopo l'inizio, la finale viene momentaneamente interrotta sul 2-1 per lo spagnolo e 40 pari al servizio Sinner per un intervento medico sulle tribune. La persona che si era sentita male durante l'incontro Sinner-Alcaraz era un anziano che ha avuto un malore. Dopo un quarto d'ora in cui è stato soccorso dagli operatori sanitari, l'uomo si è ripreso e la partita è ripartita. 🔗 Leggi su Agi.it
ATP Finals, Sinner trionfa su Alcaraz in due set (7-6, 7-5) Palasport Olimpico di Torino Tutti i video, le foto e i dettagli https://www.rainews.it/maratona/2025/11/tennis-atp-finals-tutto-pronto-a-torino-campioni-del-tennis-sinner-djokovic-fritz-alcaraz-shelton- - facebook.com Vai su Facebook
SINNER FA 3/3 Jannik Sinner trionfa anche nella terza gara delle ATP Finals, contro Shelton, e mette sotto chiave tre vittorie su tre nel girone. Vai su X
È Jannik Sinner il Re delle ATP Finals: Alcaraz si arrende dopo una battaglia intensa - Jannik Sinner si conferma il campione delle ATP Finals a Torino e fa esplodere di gioia l'Italia dello sport. Lo riporta fanpage.it
I precedenti tra Sinner e Alcaraz - Atp Finals 2025, la finale di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: segui la cronaca live del match a Torino, con risultato e commento in diretta ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Jannik Sinner ha vinto le ATP Finals - Sinner ha confermato di essere quasi imbattibile quando si gioca sul cemento e al coperto: ha una serie aperta di 31 vittorie consecutive sulla superficie più veloce al chiuso, e alle ATP Finals di ... Lo riporta ilpost.it