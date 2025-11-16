sinner trionfa agli atp finals alcaraz ko in due set

AGI - Il trio Il Volo canta l'inno di Mameli prima dell'inizio della finale alle Atp Finals di Torino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il pubblico tutto in piedi in rigoroso silenzio ad ascoltare. Al termine un lungo applauso. Pochi minuti dopo l'inizio, la finale viene momentaneamente interrotta sul 2-1 per lo spagnolo e 40 pari al servizio Sinner per un intervento medico sulle tribune. La persona che si era sentita male durante l'incontro Sinner-Alcaraz era un anziano che ha avuto un malore. Dopo un quarto d'ora in cui è stato soccorso dagli operatori sanitari, l'uomo si è ripreso e la partita è ripartita. 🔗 Leggi su Agi.it

