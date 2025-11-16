Sinner super campione | vince Atp finals 2025 Alcaraz battuto in due set Nuova scalata alla poltrona di numero 1

Jannik Sinner super campione. Ha vinto ancora l'Atp Finals di Torino. Battuto, in soli due set (7-6 e 7-5) l'avversario di sempre, Carlos Alcaraz. Porta a casa oltre 4 milioni di euro, ma anche i 1500 punti che gli permettono di ridare la scalata alla poltroina di numero 1 al mondo

