A Torino con Sinner succede l’impensabile, ha oscurato persino la tensione delle ATP Finals e ha catalizzato l’attenzione di tutti. L’atmosfera che si respira al Pala Alpitour in questi giorni è quella tipica delle grandi occasioni, però stavolta il tennis sembra essere passato in secondo piano. Jannik Sinner, come sempre al centro del dibattito sportivo, ha involontariamente generato un’ondata di curiosità che ha travolto i tifosi, mandando i social in subbuglio. L’episodio che ha acceso l’immaginazione collettiva, infatti, non riguarda un dritto fulminante o l’ennesima risposta vincente, ma qualcosa di molto più personale che ha scatenato un vero e proprio tam tam mediatico. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Sinner, succede l’impensabile: a Torino si parla solo di questo