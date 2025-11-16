Sinner succede l’impensabile | a Torino si parla solo di questo
A Torino con Sinner succede l’impensabile, ha oscurato persino la tensione delle ATP Finals e ha catalizzato l’attenzione di tutti. L’atmosfera che si respira al Pala Alpitour in questi giorni è quella tipica delle grandi occasioni, però stavolta il tennis sembra essere passato in secondo piano. Jannik Sinner, come sempre al centro del dibattito sportivo, ha involontariamente generato un’ondata di curiosità che ha travolto i tifosi, mandando i social in subbuglio. L’episodio che ha acceso l’immaginazione collettiva, infatti, non riguarda un dritto fulminante o l’ennesima risposta vincente, ma qualcosa di molto più personale che ha scatenato un vero e proprio tam tam mediatico. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Scopri altri approfondimenti
Sinner-Alcaraz, tutto fermo in campo! Cosa succede - facebook.com Vai su Facebook
RT @Boomerissima: La Semifinale di #Sinner nel pomeriggio do Rai 2 vola al 19.2% di share #AscoltiTv Vai su X
Sinner torna numero 1 se... cosa cambia dopo la sconfitta di Alcaraz: tutti i calcoli tra Parigi e Torino. Oggi c'è Bergs - Oggi pomeriggio, contro il belga Zizou Bergs, Jannik Sinner scende in campo con una motivazione in più: quella di tornare a essere numero 1 del mondo, anche se solo per una settimana prima che tutto ... Scrive corriere.it
Sinner torna numero 1 al mondo: cosa può succedere alle Atp Finals con Alcaraz - Grazie al successo nel Masters 1000 di Parigi, arrivato dopo quello ottenuto sette giorni prima nell'ATP 500 di Vienna, il tennista azzurro si è ripreso ... Segnala corrieredellosport.it
Sinner torna numero uno al mondo: Alcaraz superato, come cambia il ranking (classifica Atp). Alle Atp Finals può cambiare tutto - Sapeva di avere una grande occasione, una di quelle da non sprecare, e da campione assoluto non ha fallito un colpo. Lo riporta corriereadriatico.it