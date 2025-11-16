Sinner occhi sul mondo

Ligabue guarda Jannik, ed è dura che per lui s’immagini una "vita da mediano". Ma se in realtà del bomber Sinner ha fama e risultati che fanno concorrenza al calcio, dietro c’è il lavoro di "giocare generoso", proprio come canta il rocker reggiano. Inseguendo la vittoria, oltre il numero 1 del mondo, conta sempre e solo il successo, in questo caso il titolo di ’maestro’. Oggi in palio contro Alcaraz (alle 18, con dirette su Rai 2 e Sky) c’è una tempesta di record: Jannik proverà a far 31, non solo un detto, ma il numero di vittorie consecutive indoor sul veloce (non perde dalla partita delle Finals di 2 anni con Djokovic). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

