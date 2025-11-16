Sinner occhi sul mondo
Ligabue guarda Jannik, ed è dura che per lui s’immagini una "vita da mediano". Ma se in realtà del bomber Sinner ha fama e risultati che fanno concorrenza al calcio, dietro c’è il lavoro di "giocare generoso", proprio come canta il rocker reggiano. Inseguendo la vittoria, oltre il numero 1 del mondo, conta sempre e solo il successo, in questo caso il titolo di ’maestro’. Oggi in palio contro Alcaraz (alle 18, con dirette su Rai 2 e Sky) c’è una tempesta di record: Jannik proverà a far 31, non solo un detto, ma il numero di vittorie consecutive indoor sul veloce (non perde dalla partita delle Finals di 2 anni con Djokovic). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Jannik Sinner oggi non ha solo vinto. Ha incendiato un Paese intero. È entrato in campo con quella calma che solo i più grandi hanno, ma negli occhi aveva un fuoco che non lascia scampo. Contro De Minaur non c’è stata partita: Jannik ha giocato un tennis f - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno così Alle ATP Finals c’è un dettaglio che fa brillare gli occhi, se Sinner o Alcaraz dovessero vincere il torneo senza perdere nemmeno una partita, il premio salirebbe a oltre 5 milioni di dollari #Tennis #NittoATPFinals #Sinner #Alcaraz Vai su X
Sinner, eyes on the world - Much more than a match: a rematch of the two Grand Slam finals he lost to the Spaniard. Si legge su sport.quotidiano.net
«Jannik è un martello»: lo sparring partner di Sinner racconta l’allenamento che non dimenticherà più - Gabriele Piraino, 22 anni, (351 al mondo) racconta l’emozione di essere stato scelto come sparring partner di Jannik Sinner alle Atp Finals. Secondo torino.corriere.it