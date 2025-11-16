Torino, 16 novembre 2025 – “E' incredibile, una stagione incredibile. Vincere a Torino, davanti al pubblico italiano, è fantastico. Prima del torneo non vedevo l'ora, per me è molto speciale. Senza un team non sarebbe possibile. Celebrare questo torneo dopo due mesi così intensi è incredibile. Con Carlos Alcaraz bisogna giocare al meglio. Ho servito bene in certi momenti, lui è uno di quelli con la migliore risposta nel circuito. E' stata una partita durissima. Significa tanto chiudere così la stagione". Lo ha detto Jannik Sinner dopo il trionfo alle Atp Finals, con la vittoria in finale su Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner, maestro dei maestri: “Una stagione incredibile. E’ stata una partita durissima. Complimenti ad Alcaraz”