Sinner l’azzurro vince le ATP Finals contro Alcaraz Il resoconto del match che si è disputato a Torino

Calcionews24.com | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner, l’hai fatto ancora. E questa volta è ancora più grande. Una partita che Jannik è riuscito a vincere nonostante qualche errore di troppo Il tennista italiano conquista il suo secondo trionfo consecutivo nel “torneo dei maestri”, davanti al pubblico di casa, completando un altro capitolo epico della rivalità più intensa del tennis contemporaneo. L’Inalpi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

sinner l8217azzurro vince le atp finals contro alcaraz il resoconto del match che si 232 disputato a torino

© Calcionews24.com - Sinner, l’azzurro vince le ATP Finals contro Alcaraz. Il resoconto del match che si è disputato a Torino

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sinner l8217azzurro vince atpSinner vince le Atp Finals, quando può tornare n.1? La distanza da Alcaraz, il ranking, l'ostacolo Australian Open (ma la squalifica può aiutarlo) - 5) e vince le Atp Finals di Torino per il secondo anno consecutivo, chiudendo nel miglior modo possibile la stagione. Come scrive ilmessaggero.it

sinner l8217azzurro vince atpJannik Sinner vince (ancora) le ATP Finals: battuto Alcaraz in due set, l'italiano si conferma il Maestro - Jannik Sinner si conferma campione delle ATP Finals. Scrive msn.com

sinner l8217azzurro vince atpAtp Finals Torino, Sinner vince contro Auger-Aliassime in due set: 7-5, 6-1 - Nel doppio Bolelli e Vavassori hanno battuto i numeri 1 al mondo Julian Cash e Lloyd Glasspool. tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sinner L8217azzurro Vince Atp