Sinner la fidanzata Laila Hasanovic conquista anche la famiglia In tribuna anche il fratello Mark ma non i genitori

Ilmessaggero.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ATP Finals di Torino, il box di Jannik Sinner è stato occupato da due presenze molto significative nella vita dell'azzurro: la fidanzata Laila Hasanovic e il fratello del tennista,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

sinner la fidanzata laila hasanovic conquista anche la famiglia in tribuna anche il fratello mark ma non i genitori

© Ilmessaggero.it - Sinner, la fidanzata Laila Hasanovic conquista anche la famiglia. In tribuna anche il fratello Mark (ma non i genitori)

Approfondisci con queste news

sinner fidanzata laila hasanovicLaila Hasanovic: chi è la fidanzata di Jannik Sinner - Dagli spalti mimetizzati di Parigi fino al box delle ATP Finals, la modella danese di origini bosniache è passata da presenza invisibile a figura chiave nella vita del campione ... vanityfair.it scrive

sinner fidanzata laila hasanovicLaila Hasanovic, così la fidanzata di Sinner ha conquistato la famiglia e un posto nel box alle Atp Finals - Garbo e riservatezza, Laila ha seguito Sinner da Parigi a Wimbledon con discrezione: confusa tra il pubblico all'inizio. Da msn.com

sinner fidanzata laila hasanovicLaila Hasanovic, tutto sulla fidanzata di Jannik Sinner - Laila Hasanovic è diventata rapidamente un nome familiare tra gli appassionati di tennis e non solo. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Fidanzata Laila Hasanovic