Sinner ha vinto le Atp Finals di Torino 2025

Jannik Sinner ha vinto la finale delle Atp Finals di Torino 2025 battendo Carlos Alcaraz in due set con un punteggio di 7-6, 7-5. Il tennista altoatesino si conferma così campione del torneo italiano, che aveva già vinto l’anno scorso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

