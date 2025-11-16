Sinner emoziona Torino | ‘Stagione incredibile qui sembrava uno stadio di calcio’

Perché Sinner definisce “incredibile” la sua stagione?. Jannik Sinner ha vissuto un anno da protagonista assoluto del tennis mondiale, e lo ha ribadito con parole cariche di emozione subito dopo la vittoria alle ATP Finals di Torino. Alla Inalpi Arena, gremita e rumorosa come raramente accade in uno sport individuale, il campione azzurro ha scelto una sintesi efficace per raccontare il suo 2025: “È incredibile. una stagione incredibile. Venire e vincere qua a Torino, davanti al pubblico italiano, è stato fantastico. È qualcosa che aspettavo con impazienza da settimane. Per me è molto speciale.” La vittoria contro Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, ha chiuso una stagione che Sinner ha definito tra le più intense della sua carriera. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sinner emoziona Torino: ‘Stagione incredibile, qui sembrava uno stadio di calcio’

