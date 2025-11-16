Sinner e la percentuale di prime balbettante contro Alcaraz | il confronto con le partite precedenti alle Finals

Trarre il massimo di quel che c’è in quel momento. È uno dei tanti “dogmi” che Jannik Sinner si è imposto nel proprio magico percorso. L a vittoria odierna delle ATP Finals 2025, sconfiggendo nell’atto conclusivo il suo grande rivale Carlos Alcaraz, ha proprio questo significato. L’azzurro è riuscito a trovare il modo di prevalere contro l’iberico, pur non avendo da alcuni dei suoi colpi un rendimento pari a quello delle altre partite. Il riferimento è al servizio. Nel corso di questo torneo, infatti, il rendimento con la prima in battuta è stato eccezionale in termini di risolutezza e costanza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner e la percentuale di prime balbettante contro Alcaraz: il confronto con le partite precedenti alle Finals

