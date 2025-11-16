Sinner è ancora Maestro sconfitto un grande Alcaraz | commozione e dolci abbracci
Jannik Sinner è ancora una volta il Maestro del tennis mondiale. Nella magnifica cornice dell'Inalpi Arena di Torino, gremita e vibrante, il campione azzurro ha sconfitto Carlos Alcaraz nella riedizione della rivalità più spettacolare degli ultimi anni. Il punteggio finale — 7-6(4), 7-5 — fotografa la durezza di una sfida intensa, combattuta punto su punto. Il match è stato una lezione tattica e mentale, come ha spiegato Sinner a caldo: "Sapevo che contro Carlos sarebbe servito il mio miglior tennis. Ho giocato con calma nei momenti chiave e ho cercato di essere aggressivo senza strafare.
