Sinner è ancora il re di Torino | battuto Alcaraz bis alle ATP Finals 2025

L’altoatesino trionfa in due set contro lo spagnolo e chiude una stagione straordinaria: quattro finali Slam, due Major vinti e secondo posto nel ranking mondiale. Jannik Sinner conquista per il secondo anno consecutivo le ATP Finals, confermandosi padrone assoluto del Pala Alpitour. Dodici mesi dopo il successo su Taylor Fritz, l’altoatesino replica l’impresa battendo Carlos Alcaraz in una finale ad altissima intensità chiusa 7-6(4) 7-5 in due ore e 15 minuti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

