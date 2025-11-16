È Jannik Sinner il Maestro dei Maestri. Jannik vince le ATP Finals di Torino battendo in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 7-5 in due ore e un quarto di gioco. La finale delle ATP Finals tra Sinner e Alcaraz non delude le aspettative. I due se ne danno di santa ragione e nel primo set non mancano colpi violentissimi e spettacolari. Alcaraz ha un dritto devastante, ma Sinner risponde sempre alla sua maniera. La prima palla break è per lo spagnolo sul 6-5, una palla che rappresenta anche un set point. Come sempre in questo torneo, Sinner riesce a risolvere la situazione con la battuta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sinner da impazzire, Alcaraz travolto in due set. Meloni: "Orgogliosi di te"