Sinner da Fazio | Per un italiano vincere in Italia La risposta alle critiche
Fresco di bis alle ATP Finals di Torino in virtù della netta vittoria sull'eterno rivale Carlos Alcaraz, Jannik Sinner appare nello studio di Fabio Fazio. "Sono molto contento di questo torneo ma soprattutto di avere un tifo del genere ovunque vada e comunque vada, perché non è che si vince sempre. Sono molto contento di dare qualcosa di bello", afferma il campione di tennis a Che tempo che fa, sul Nove. Vincere a Torino è una sensazione diversa, sottolinea il conduttore. "Sì, onestamente per tanti fattori perché è l'ultimo torneo dell'anno, che si gioca contro i migliori otto dell'anno. E per me che sono italiano, giocare davanti al pubblico italiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Grande Jannik, davvero!" Le parole di Fabio Fazio per la vittoria del Paris Masters di Jannik Sinner, tornato numero 1 al mondo #CTCF Vai su X
? Fazio fa i complimenti a Sinner: “Ha fatto molto bene a non giocare la Davis” - facebook.com Vai su Facebook
Sinner da Fazio: "Per un italiano vincere in Italia...". La risposta alle critiche - Fresco di bis alle ATP Finals di Torino in virtù della netta vittoria sull'eterno rivale Carlos Alcaraz, Jannik Sinner appare nello studio ... Come scrive iltempo.it
Sinner, "vincere davanti al pubblico italiano è fantastico" - Venire e vincere qua a Torino, davanti al pubblico italiano, è stato fantastico. Riporta msn.com
Atp Finals, il Maestro del tennis è ancora italiano, Sinner supera Alcaraz - Si chiude a Torino l’edizione 2025 dell Atp Finals con la vittoria del tennista italiano per due set a 0 e da imbattuto incassa anche un assegno di 5 milioni ... Lo riporta ilsole24ore.com