ABBONATI A DAYITALIANEWS Una sfida che vale il titolo di Maestro. Oggi, domenica 16 novembre, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si contendono il trofeo delle ATP Finals 2025, in una finale attesissima all’Inalpi Arena. Per l’azzurro si tratta della terza finale consecutiva nel prestigioso torneo e dell’occasione per centrare la seconda vittoria di fila, dopo il trionfo dell’anno scorso contro Taylor Fritz, che gli aveva regalato il primo titolo in Italia e la rivincita sulla sconfitta subita nel 2023 contro Djokovic. L’atmosfera sarà elettrica: alle ore 18, l’Inalpi Arena sarà sold out, con la presenza di numerosi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo pronti a seguire un duello che promette spettacolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sinner contro Alcaraz: oggi la finale delle ATP Finals 2025, a che ora giocano e dove vederla in chiaro