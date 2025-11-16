Torino, 16 novembre 2025 – Pure l’ex ct Luciano Spalletti non ha voluto dire “io c’ero”. Perché ogni volta che scendono in campo Sinner e Alcaraz cambia la storia, e il 7-6, 7-5 con cui l’azzurro si laurea campione alle Atp Finals è l’ennesimo colpo da maestro. Perché Sinner-Alcaraz è un po’ come Ettore contro Achille, alla stessa distanza della sfida tra Coppi e Bartali. Dall’epico alla storia dello sport che in due hanno già scritto poco più che ventenni. Opposti che si attraggono inesorabilmente, lo spagnolo dal talento innato e Jannik, capace di costruirsi, migliorarsi palla dopo palla, giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner, colpo da Maestro: batte Alcaraz ed è campione alle Atp Finals