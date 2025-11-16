Sinner cancella le malelingue sull’italianità | Felice di avervi dato almeno qualcosina di positivo

Fanpage.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner trionfa alle ATP Finals 2025, ringrazia il pubblico di Torino e dedica parole speciali anche al rivale Alcaraz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

sinner cancella malelingue sull8217italianit224Sinner cancella le malelingue sull’italianità: “Felice di avervi dato almeno qualcosina di positivo” - Sinner trionfa alle ATP Finals 2025, ringrazia il pubblico di Torino e dedica parole speciali anche al rivale Alcaraz ... Secondo fanpage.it

Sinner, cambia tutto al Masters di Parigi: si cancella! - Raggiunto l'obiettivo minimo della finale a Vienna, il campione azzurro guarda già al torneo di Parigi: c'è una novità non di poco conto Chissà se l’amara sconfitta patita a Shanghai da Tallon ... Da diregiovani.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Cancella Malelingue Sull8217italianit224