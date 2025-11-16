Sinner cancella le malelingue sull’italianità | Felice di avervi dato almeno qualcosina di positivo
Sinner trionfa alle ATP Finals 2025, ringrazia il pubblico di Torino e dedica parole speciali anche al rivale Alcaraz. 🔗 Leggi su Fanpage.it
#Sinner mentalmente è un fenomeno. Mai visto qualcuno capace di cancellare la "memoria negativa" dopo un errore che ha #Jannik!! #AtpFinals Vai su X
Ad aprile l'intervista di Jannik Sinner al Tg1 aveva «cancellato» per un giorno «Cinque Minuti», con Bruno Vespa costretto a cancellare la puntata di quel giorno per lasciare spazio alle domande poste dal direttore Gian Marco Chiocci. Forse questo non è and - facebook.com Vai su Facebook
Sinner cancella le malelingue sull’italianità: “Felice di avervi dato almeno qualcosina di positivo” - Sinner trionfa alle ATP Finals 2025, ringrazia il pubblico di Torino e dedica parole speciali anche al rivale Alcaraz ... Secondo fanpage.it
Sinner, cambia tutto al Masters di Parigi: si cancella! - Raggiunto l'obiettivo minimo della finale a Vienna, il campione azzurro guarda già al torneo di Parigi: c'è una novità non di poco conto Chissà se l’amara sconfitta patita a Shanghai da Tallon ... Da diregiovani.it