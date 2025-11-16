Sinner campione alle Atp Finals quanto guadagna e come cambia il ranking

Ildifforme.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jannik Sinner non sbaglia e vince le Atp Finals di Torino. Il fuoriclasse azzurro ha battuto oggi, domenica 16 novembre, Carlos Alcaraz nella finale del Torneo dei maestri. Il successo di Jannik non cambia il ranking Atp, visto che il numero uno del 2025 resta in ogni caso lo spagnolo, ma permette all’azzurro . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sinner campione alle atp finals quanto guadagna e come cambia il ranking

© Ildifforme.it - Sinner campione alle Atp Finals, quanto guadagna e come cambia il ranking

Scopri altri approfondimenti

sinner campione atp finalsAlle Atp Finals di Torino Sinner è campione bis: Alcaraz si arrende al ‘Maestro’ - Il migliore dei migliori è ancora Jannik Sinner, che si è confermato campione alle Atp Finals battendo in finale Carlos Alcaraz. Riporta dire.it

sinner campione atp finalsÈ Jannik Sinner il Re delle ATP Finals: Alcaraz si arrende dopo una battaglia intensa - Prova eccezionale dell’azzurro che non ha perso nemmeno un set. Scrive fanpage.it

sinner campione atp finalsJannik Sinner batte Alcaraz in due set ed è il re delle Atp Finals di Torino - Jannik Sinner ha vinto le Atp Finals di Torino per il secondo anno consecutivo. Secondo ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Campione Atp Finals