Sinner batte Alcaraz in finale alle Atp Finals È lui il Maestro
AGI - È Jannik Sinner il Maestro dei Maestri. Jannik vince le ATP Finals di Torino battendo in finale Carlos Alcaraz col punteggio di 7-6 7-5 in due ore e un quarto di gioco. La finale delle ATP Finals tra Sinner e Alcaraz non delude le aspettative. I due se ne danno di santa ragione e nel primo set non mancano colpi violentissimi e spettacolari. Alcaraz ha un dritto devastante ma Sinner risponde sempre alla sua maniera. La prima palla break è per lo spagnolo sul 6-5. Una palla che rappresenta anche un set point. Come sempre in questo torneo Sinner riesce a risolvere la situazione con la battuta. 🔗 Leggi su Agi.it
