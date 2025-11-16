Sinner batte Alcaraz e vince ancora le Netto Atp Finals
Il numero due del Mondo per il secondo anno consecutivo ha conquistato il torneo dei Maestri senza perdere nemmeno un match. Per il secondo anno consecutivo, Jannik Sinner è il campione delle Nitto Atp Finals. Il numero due del Mondo si è imposto nella finale con Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(4) 7-5 chiudendo una settimana nella quale non ha perso nemmeno una partita e non ha concesso neanche un set ad alcun avversario. In termini di montepremi, l’edizione 2025 del torneo dei Maestri ha fatto registrare un sostanzioso aumento con un passaggio dai 14 milioni di dollari di un anno fa a 15. 🔗 Leggi su Parlami.eu
