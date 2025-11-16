Sinner ancora re dei Maestri Alcaraz ko in 2 set a Torino

L'italiano si impone con il punteggio di 7-6, 7-5 e vince per la seconda volta consecutiva le Atp Finals TORINO - Jannik Sinner fa il bis, batte Carlos Alcaraz e vince nuovamente le Atp Finals. A un anno dal trionfo su Taylor Fritz, l'altoatesino è di nuovo re di Torino grazie al successo in due set. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sinner ancora re dei maestri alcaraz ko in 2 set a torino

© Ilgiornaleditalia.it - Sinner ancora re dei "Maestri", Alcaraz ko in 2 set a Torino

