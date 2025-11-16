Sinner-Alcaraz massaggio e fasciatura per Carlos Cos’è successo alle Atp Finals

Periodicodaily.com | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Problema fisico per Carlos Alcaraz durante la finale delle Atp Finals di oggi, domenica 16 novembre. Al termine del primo set perso nella super sfida contro Jannik Sinner, lo spagnolo ha chiesto l'intervento del fisioterapista per un massaggio. Dopo il trattamento, richiesto da Carlos anche al termine del nono game del primo parziale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

sinner alcaraz massaggio fasciaturaFinals: massaggio in campo per Alcaraz - Sulla 5 a 4 del primo set della finale tra Sinner e Alcaraz alle Atp Finals, lo spagnolo ha chiesto l'intervento del fisioterapista. Si legge su ansa.it

Sinner-Alcaraz, duello senza fine. Ora Jannik punta sul fattore campo - Dopo il mare in tempesta della sconfitta in finale agli Us Open, Sinner cercava nel deserto saudita le risposte che potessero ... Lo riporta gazzetta.it

Alcaraz rinuncia a Shanghai ma Sinner non potrà sorpassarlo in classifica: ecco perché - Come appena annunciato dallo stesso campione spagnolo, Alcaraz ha scelto di non partecipare al Masters ... Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Alcaraz Massaggio Fasciatura