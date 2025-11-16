Sinner-Alcaraz l’atto finale alle Finals | cosa c’è da sapere e dove vedere la gara

Alla fine, la finale che tutti sognavano e si aspettavano si è puntualmente materializzata: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono troppo più forti, in questo periodo, per poter credere davvero che ci sia un rivale in grado di batterli al meglio dei tre set (scivolone a parte di Carlos a Parigi). Le Atp Finals mettono di fronte il numero uno e due del mondo, il meglio del tennis a chiudere una stagione agonistica quanto mai intensa: l'imperdibile appuntamento va in scena a partire dalle ore 18 all'Inalpi Arena di Torino. Il 2025 di Sinner. Jannik arriva in finale senza aver perso un set e nonostante qualche fisiologica sbavatura in alcune gare, è sempre stato superiore ai suoi avversari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner-Alcaraz, l’atto finale alle Finals: cosa c’è da sapere e dove vedere la gara

