Sicurezza stradale a Borgo Venezia al via i lavori per una nuova rotatoria

Veronasera.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incrocio da tempo segnalato come pericoloso, quello tra Via Quattro Stagioni, Via Fiumicello e Via Belviglieri, sarà presto trasformato in una rotatoria. Lunedì, 17 novembre, partiranno i lavori per la realizzazione dell’opera, pensata per ridurre i rischi e garantire una maggiore fluidità al. 🔗 Leggi su Veronasera.it

