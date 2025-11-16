Sicilia centri per l’impiego fermi mentre la disoccupazione continua a mordere

Messinatoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Messina come a Catania o Palermo, chi cerca lavoro spesso trova porte chiuse o sportelli che funzionano a metà.I centri per l’impiego, strumenti chiave per attivare i disoccupati, non funzionano, proprio nell’isola che guida la classifica europea per disoccupazione di lunga durata. Su 64 centri. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

