Si è alzato ed ha trovato una strana notifica sul suo dispositivo mobile: quando ha controllato di cosa si trattasse, è rimasto senza parole: in pochi secondi era diventato un miliardario Alzi la mano chi non sogna di ritrovarsi in una situazione simile? Svegliarsi di prima mattina, controllare le notifiche sul proprio telefono cellulare, verificare gli appuntamenti del giorno, le email eventuali riunioni di lavoro e vedere che tra le notifiche ce n’è una che riguarda il proprio conto bancario. Che improvvisamente ha fatto registrare un aumento spropositato. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Si sveglia e trova una strana notifica sul cellulare: è diventato miliardario