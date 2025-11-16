Si ferma la striscia del Bisonte | al PalaBigMat passa Busto Arsizio

Il Bisonte Firenze – Eurotek Busto Arsizio 0-3 (21-25, 21-25, 21-25) IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 7, Morello, Valoppi (L1), Bertolino 2, Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani 5, Knollema 16, Maleševi? 2, Bukili? 11, Tanase ne, Kaçmaz 1, Lapini (L2) ne, Agrifoglio 1. All. Chiavegatti EUROTEK LAICA UYBA BUSTO ARSIZIO: Battista ne, Pelloni (L1), Gennari 6, Metwally ne, Seki 2, Van Avermaet 8, Diouf, Schmit 1, Parlangeli ne, Obossa 15, Eckl ne, Torcolacci 10, Parra 18, Concolino (L2) ne. All. Barbolini ARBITRI: Luciani – Scotti NOTE: durata set: 26’, 30’, 29’; muri punto: Il Bisonte 5, Uyba 6; ace: Il Bisonte 2, Uyba 3; spettatori: 923 FIRENZE – Il Bisonte Firenze incappa nel primo vero passo falso stagionale, e una ottima Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio ne approfitta, passando al Pala Bigmat con un triplice 21-25 e consolidando la propria classifica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Si ferma la striscia della Stella Rossa. Non basta un clamoroso ultimo quarto al Monaco. Si arrende sul finale Parigi. - facebook.com Vai su Facebook

Il #BayernMonaco si ferma a Berlino: pari con l'Union, interrotta la striscia perfetta di 16 vittorie della squadra di #Kompany Vai su X

Israele ferma la Flotilla carica di medicinali. Ma nella Striscia non ci sono più farmaci e i medici rimasti sono esausti - Ma nella Striscia non ci sono più farmaci e i medici rimasti sono esausti La “seconda flotilla”, fermata all’alba da Israele, avrebbe portato a Gaza ... vita.it scrive