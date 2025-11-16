Si ferma anche lei Ballando con le stelle Barbara D’Urso vittoria e addio a un passo

Una nuova ondata di entusiasmo ha attraversato il pubblico televisivo dopo l’ultima puntata di Ballando con le stelle, una serata in cui Barbara D’Urso non solo ha conquistato il primo posto (poi con il tesoretto ha vinto Andrea Delogu) ma ha anche dimostrato ancora una volta la sua capacità di trasformare ogni difficoltà in spettacolo. La conduttrice, protagonista indiscussa di questa stagione, è riuscita a imporsi con un’esibizione energica, precisa e carica di personalità, capace di mettere d’accordo anche parte della giuria che nelle scorse settimane non aveva risparmiato critiche. Eppure, proprio nel momento della vittoria, attorno al suo percorso si è aperto uno spiraglio d’incertezza che sta tenendo i fan con il fiato sospeso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it