Si aggiravano in paese a bordo di un’auto | a loro carico varie truffe agli anziani
CUTROFIANO – Potrebbero essere banditi per almeno tre anni dal territorio comunale di Cutrofiano i due giovani fermati alcune settimane addietro dalla polizia locale mentre si aggiravano nel centro storico a bordo di un’auto, una Wolkswagen T-Cross di colore poi risultata presa a noleggio a nome. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
