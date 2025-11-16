Si aggiravano in paese a bordo di un’auto | a loro carico varie truffe agli anziani

Lecceprima.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CUTROFIANO – Potrebbero essere banditi per almeno tre anni dal territorio comunale di Cutrofiano i due giovani fermati alcune settimane addietro dalla polizia locale mentre si aggiravano nel centro storico a bordo di un’auto, una Wolkswagen T-Cross di colore poi risultata presa a noleggio a nome. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

