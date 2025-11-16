L’ Italia ha chiuso all’ottavo posto nell’inseguimento a squadre sia con gli uomini che con le donne nella prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating, in corso a Salt Lake City, negli Stati Uniti: nella gara maschile il terzetto italiano è caduto mentre a metà gara era in lotta per la terza posizione. Gli azzurri schierati, ovvero Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini, hanno intelligentemente portato a termine la prova per incamerare i 34 punti per la classifica di Coppa del Mondo, che vale per la qualificazione olimpica: l’Italia al momento è decima in classifica, ma non deve tremare più di tanto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Shock Italia: il team-pursuit cade a Salt Lake City! Brivido qualificazione olimpica, ma possibili due paracadute