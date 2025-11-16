Sfida nelle zone calde della classifica Corridonia manda ko il Casette Doppietta di Atzori e gol di Pucci

3 CASETTE VERDINI 0: Pettinari, Antolini, Salvatelli (15' Marinelli), Marengo (7'st Bedetta), Ciccalè (41'pt Di Biagio), Del Moro, Atzori, Cartechini, Ogievba, Pucci (37'st D'Angelo), Monachesi (19'st Merzoug). A disp.: Mazzocca, Mitillo, Bellesi, Marcellino. All.: Martinelli. CASETTE VERDINI: Carnevali, Tarquini (1'st Trinetta), Ciurlanti, Guing (25'st Lattanzi), Campana, Ferri, Pagliari (1'st Blunno), Jaurez, Ulivello (37'st Allusha), Morettini (1'st Del Brutto). A disp.: Vesprini, Isaku, Cingolani, Nicolella. All.: Lattanzi. Arbitro: Cesca di Macerata. Reti: 29' rig. e 6 st Atzori, 46' pt Pucci.

