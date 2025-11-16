Sfida d’alta classifica La Sangiustese a Osimo | Match ricco di insidie

"Saranno decisivi i duelli dei nostri difensori con gli attaccanti, la capacità nel gioco aereo perché sulle palle inattive sono bravi avendo centimetri e sulla conquista delle seconde palle". Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, indica la ricetta che i rossoblù dovranno attuare nel match di oggi a Osimo. "In settimana – aggiunge – abbiamo cercato di curare i dettagli e ci siamo preparati bene". È una Sangiustese che lotta come ha dimostrato sette giorni fa quando ha pareggiato in zona Cesarini contro la Fermana. "È stato importante ottenere un punto contro una squadra così forte dopo essere passati in svantaggio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

