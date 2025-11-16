Serie D girone H | Pompei da impazzire blitz sul campo della capolista Fasano

Tempo di lettura: 2 minuti Nel girone H di serie D, l’impresa di giornata è del Pompei che ha sbancato 3-2 il campo della capolista Fasano dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio 2-1. A decidere il match le reti di Maione e Baumwollpinner in piena zona Cesarini in quella che è stata la prima vittoria esterna per i ragazzi di mister Fusco. Poteva essere la domenica della conquista del primato per la Paganese, ma la squadra di mister Novelli non è andata oltre lo 0-0 al “Marcello Torre” contro il Ferrandina che si è difeso con grande ordine ed è stato aiutato anche da un pizzico di fortuna (due traverse colpite dai campani) nei momenti decisivi del match. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

